Giancarlo Paglialunga trio | il pranzo della domenica a Lu Mbroia

Lecceprima.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli appuntamenti domenicali a Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Un modo per godere dell’autunno in campagna, tra un buon bicchiere ed una pietanza di stagione ma soprattutto con la musica dal vivo. Oggi ci sarà il concerto di Giancarlo Paglialunga accompagnato da Massimiliano de Marco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giancarlo - paglialunga

giancarlo paglialunga trio pranzoGiancarlo Paglialunga trio: il pranzo della domenica a Lu Mbroia - Un modo per godere dell’autunno in campagna, tra un buon bicchiere ed una pietanza di stagione ma soprattutto con la musica ... lecceprima.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Paglialunga Trio Pranzo