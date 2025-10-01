Giada il nuovo singolo | E ora pronta ai live
Un brano rimasto chiuso nel cassetto per anni, in attesa del momento giusto. E quel momento è arrivato. Si chiama Ridi di me il nuovo singolo, appena uscito, di Giada. Una ballad intensa e cupa che racconta di un amore che, in realtà, amore non è: una presa in giro mascherata da sentimento. Giovane cantante e cantautrice – ma con alle spalle già un passato (ricco di trofei) di campionessa nel pattinaggio artistico –, la bolognese Giada Luppi a 22 anni insegue oggi il suo sogno nella musica. E a Bologna le ambizioni è giusto coltivarle, anche grazie a una bella scena di club. Come il Bravo Caffè, in cui si esibirà live il prossimo 30 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
