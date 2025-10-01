Giacca di pelle che ossessione Le celeb la sfoggiano in tutte le sfumature di caffè

L’autunno è quella stagione dell’anno in cui possiamo utilizzare capi più leggeri, giocare con mix di stili e sperimentare nuovi abbinamenti. Ad esempio, con la giacca di pelle marrone, nelle tante sfumature di caffè, che diventa il capo che si può indossare con un abito leggero e gli stivali durante le giornate più calde, oppure abbinare a pantaloni e maglioncino quando le temperature scendono. E non stupisce che a indossarla siano anche le celeb, perché è uno dei must have da sfoggiare nell’autunno 2025 per essere cool, grintose e alla moda. Tutti i modelli di giacche di pelle da provare. Giacche di pelle avvitate: i modelli più classici. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giacca di pelle che ossessione. Le celeb la sfoggiano in tutte le sfumature di caffè

