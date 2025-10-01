Ghost of Yotei | tutti i dettagli della patch day one v1.006

Con il lancio ufficiale, Ghost of Yotei riceve un aggiornamento importante al day one, la versione 1.006, pensata per ottimizzare prestazioni, stabilità e rifinitura generale. L’obiettivo è garantire da subito un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente, con interventi che spaziano dal gameplay alle animazioni, fino agli ambienti e all’interfaccia. Ghost of Yotei – Gamerbrain.net Prestazioni e stabilità. Migliorata la resa ambientale per sessioni più fluide. Fix ai problemi di illuminazione e performance in Ray Tracing Mode. Ottimizzazioni al fotomode per evitare cali di frame. Miglioramenti nelle missioni con molti personaggi a schermo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Ghost of Yotei: tutti i dettagli della patch day one (v.1.006)