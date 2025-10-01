Ghost of Yotei | tutti i dettagli della patch day one v1.006
Con il lancio ufficiale, Ghost of Yotei riceve un aggiornamento importante al day one, la versione 1.006, pensata per ottimizzare prestazioni, stabilità e rifinitura generale. L’obiettivo è garantire da subito un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente, con interventi che spaziano dal gameplay alle animazioni, fino agli ambienti e all’interfaccia. Ghost of Yotei – Gamerbrain.net Prestazioni e stabilità. Migliorata la resa ambientale per sessioni più fluide. Fix ai problemi di illuminazione e performance in Ray Tracing Mode. Ottimizzazioni al fotomode per evitare cali di frame. Miglioramenti nelle missioni con molti personaggi a schermo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: ghost - yotei
Ghost of Yotei, alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima
Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi di Sucker Punch
Ghost of Yotei, l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori
Avete ancora pochissimo tempo per riscattare questi temi gratuiti per PlayStation 4 ispirati a Ghost of Tsushima. https://www.everyeye.it/notizie/aspettando-yotei-codice-3-temi-ps4-gratis-ghost-of-tsushima-scadenza-831272.html?utm_medium=Social&utm_s - facebook.com Vai su Facebook
Ghost of Yotei: l’avventura samurai resta in Giappone https://ceotech.it/ghost-of-yotei-lavventura-samurai-resta-in-giappone/… - X Vai su X
Ghost of Yotei: tutti i dettagli della patch day one (v.1.006) - Con il lancio ufficiale, Ghost of Yotei riceve un aggiornamento importante al day one, la versione 1. Come scrive gamerbrain.net
Ghost of Yotei esce tra pochi giorni: lo sconto di lancio è ancora attivo su Amazon per la prenotazione - Se volete giocare a Ghost of Yotei subito, al momento della pubblicazione, il nostro consiglio è di fare la prenotazione ora su Amazon, fintanto che lo sconto è ancora attivo. Da multiplayer.it