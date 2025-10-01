ghost of yotei sony ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa

Sony ha acceso i riflettori su Ghost of Y?tei pubblicando il nuovo trailer con le citazioni della stampa internazionale, pensato per ribadire le alte aspettative che circondano il titolo. L’uscita è fissata per il 2 ottobre 2025 in esclusiva su PS5, e il gioco si presenta come uno dei più importanti del catalogo PlayStation di fine anno. Come abbiamo visto al momento della pubblicazione delle recensioni, il gioco è riuscito a convivere la stampa specializzata ottenendo dei voti decisamente positivi, nonostante la presenza di alcune eccezioni legate ad una somiglianza piuttosto marcata con Ghost of Tsushima. 🔗 Leggi su Game-experience.it

