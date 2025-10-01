Ghost of Yotei Sony ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa

Game-experience.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sony ha acceso i riflettori su Ghost of Y?tei pubblicando il nuovo trailer con le citazioni della stampa internazionale, pensato per ribadire le alte aspettative che circondano il titolo. L’uscita è fissata per il 2 ottobre 2025 in esclusiva su PS5, e il gioco si presenta come uno dei più importanti del catalogo PlayStation di fine anno. Come abbiamo visto al momento della pubblicazione delle recensioni, il gioco è riuscito a convivere la stampa specializzata ottenendo dei voti decisamente positivi, nonostante la presenza di alcune eccezioni legate ad una somiglianza piuttosto marcata con Ghost of Tsushima. 🔗 Leggi su Game-experience.it

ghost of yotei sony ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa

© Game-experience.it - Ghost of Yotei, Sony ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa

In questa notizia si parla di: ghost - yotei

Ghost of Yotei, alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima

Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi di Sucker Punch

Ghost of Yotei, l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori

ghost of yotei sonyGhost of Yotei: la corposa patch del day one migliora grafica e gameplay - Ghost of Yotei debutta domani con una patch del day one (ver. Secondo vgmag.it

ghost of yotei sonyGhost of Yotei, la nuova esclusiva PlayStation è tutto quello che Assassin's Creed Shadows avrebbe dovuto essere - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Ghost Of Yotei Sony