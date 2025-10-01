Ghost of Yotei ha conquistato la redazione di Famitsu sfiorando il perfect score: tre redattori hanno assegnato un 10 e uno un 9, per un totale di 3940. L’esclusiva PlayStation firmata Sucker Punch si conferma così una delle esperienze più convincenti dell’anno, rafforzando il consenso già espresso da gran parte della stampa internazionale. Le recensioni globali oscillano però dal 6 al 10, segno che, pur essendo un prodotto di altissimo livello, non tutti hanno apprezzato allo stesso modo la sua natura di “sequel spirituale”. Alcuni critici hanno sottolineato infatti una certa mancanza di coraggio sul fronte delle innovazioni e soprattutto nel design delle missioni secondarie, ritenute non sempre all’altezza del resto della produzione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ghost of Yotei conquista Famitsu e sfiora il perfect score nei voti della settimana