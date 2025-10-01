Ghepardi perfettamente mummificati trovati in una grotta in Arabia Saudita | alcuni risalgono a migliaia di anni fa

In una grotta nel nord dell'Arabia Saudita sono stati trovati i resti e i corpi perfettamente mummificati di ghepardi risalenti anche a migliaia di anni fa. La specie è oggi estinta in Penisola Arabica, ma sono in programma progetti di reintroduzione per riportare la specie nella regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

