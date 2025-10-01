Gesualdi via dal Cda | Per le mie idee Pronta la replica

È amareggiata Sandra Gesualdi (in foto), figlia di Michele Gesualdi, ex allievo di don Milani, per non essere stata rieletta nel Cda della Fondazione don Milani che porta avanti la memoria del priore e gestisce la canonica di Barbiana. Il Cda viene rinnovato ogni 5 anni, ed è composto da nove membri, sette dei quali scelti dai soci fondatori al loro interno e gli altri tre dall’assemblea. Sandra, socia fondatrice, per la prima volta è rimasta esclusa dall’organismo. E ora si sfoga: "Sono stata fatta fuori dal CdA della Fondazione Don Lorenzo Milani, dopo quasi 20 anni di impegno e dedizione totale, su 54 di vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

