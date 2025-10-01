Gestire lo studio legale come un’impresa | rischi prevenzione e tutela

Negli ultimi anni la professione forense ha vissuto una trasformazione radicale. Lo studio legale non è più soltanto il luogo in cui si esercita l’attività professionale, ma un vero e proprio organismo complesso che funziona come un’impresa. Gli avvocati, oltre a garantire competenza giuridica, devono oggi affrontare sfide di natura organizzativa, economica e reputazionale. La capacità di attrarre e fidelizzare clienti, la gestione del personale di segreteria o dei collaboratori, la necessità di pianificare investimenti tecnologici e di comunicazione: tutto ciò richiede un approccio manageriale, non molto diverso da quello di altre aziende di servizi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

