Gestione non conforme degli animali | polizia locale in campo per la tutela sicurezza e igiene

FALCONARA MARITTIMA – Il benessere degli animali e il rispetto delle regole di convivenza civile sono tra gli obiettivi della polizia locale di Falconara, quotidianamente impegnata anche nel controllo della corretta conduzione degli stessi animali da parte dei proprietari. Dall’inizio del 2025 il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: gestione - conforme

Il corso fornisce ai partecipanti gli strumenti pratici, anche attraverso adeguati esempi di evidenze documentali, per gestire un Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni conforme alla UNI CEI ISO/IEC 27001:2022. È qualificato da AICQ Sicev (n. - facebook.com Vai su Facebook

++Nove grandi banche europee hanno unito le forze per lanciare una #stablecoin denominata in euro e conforme alla normativa MiCar. Sono coinvolte: Unicredit, Ing, Banca Sella, Kbc, Danske Bank, DekaBank, Seb, CaixaBank e Raiffeisen Bank Internationa - X Vai su X

I controlli della polizia stradale in materia di trasporto di “animali: ventisei violazioni accertate - TERNI Un'altra giornata all’insegna della legalità sulle strade della Provincia di Terni da parte della Polizia di Stato. Riporta ilmessaggero.it

Aggressioni e gestione degli animali d'affezione: incontro della Asl a Porto Torres - Incontro informativo a Porto Torres e rivolto a proprietari di animali d’affezione e ad associazioni interessate alla materia, finalizzato all’approfondimento e all’aggiornamento su tematiche quali ... Si legge su unionesarda.it