Gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo | 5 misure cautelari e sequestro preventivo di beni per concussione frode e truffa aggravata

ARezzo, 1 ottobre 2025 – Nella prima mattinata del 1 ottobre 2025, a Mercato San Severino (SA), Roccapiemonte (SA) e Castel San Giorgio (SA), i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, con l'ausilio del personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di cinque indagati, nonché una misura reale con sequestro preventivo di beni nei confronti di una società operante nel settore dell'accoglienza dei migranti sul territorio italiano, avente sede legale a Castel San Giorgio (SA). I soggetti destinatari sono fortemente indiziati - a seconda delle loro diverse posizioni e partecipazioni soggettive, a seguire meglio specificate - in concorso tra loro, dei delitti di concussione nei confronti di soggetti richiedenti asilo sul territorio, frode nelle pubbliche forniture, nonché plurimi episodi di truffa aggravata in danno dello Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo: 5 misure cautelari e sequestro preventivo di beni per concussione, frode e truffa aggravata

