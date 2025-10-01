Gestione dei centri di Accoglienza | 5 misure cautelari e sequestro preventivo dei beni

L’operazione dei Carabinieri nelle province di Pistoia, Arezzo, Avellino, Pavia e Salerno. Eseguite 5 misure cautelari personali e sequestro preventivo di beni per concoroso in concussione, frode nelle pubblice forniture, truffa aggravata in danno dello stato e falsità ideologiche commesse da incaricati di pubblico servizio. Nella prima mattinata del primo ottobre 2025, in Mercato San Severino (SA), Roccapiemonte (SA) e Castel San Giorgio (SA), i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, con l’ausilio del personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di cinque indagati, nonché una misura reale con sequestro preventivo di beni nei confronti di una società operante nel settore dell’accoglienza dei migranti sul territorio Italiano, avente sede legale in Castel San Giorgio (SA) I soggetti destinatari sono gravemente indiziati – a seconda delle loro diverse posizioni e partecipazioni soggettive, a seguire meglio specificate – in concorso tra loro, dei delitti di concussione nei confronti di soggetti richiedenti asilo sul territorio, frode nelle pubbliche forniture, nonché plurimi episodi di truffa aggravata in danno dello Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it