Gestione dei centri di Accoglienza | 5 misure cautelari e sequestro preventivo dei beni
L’operazione dei Carabinieri nelle province di Pistoia, Arezzo, Avellino, Pavia e Salerno. Eseguite 5 misure cautelari personali e sequestro preventivo di beni per concoroso in concussione, frode nelle pubblice forniture, truffa aggravata in danno dello stato e falsità ideologiche commesse da incaricati di pubblico servizio. Nella prima mattinata del primo ottobre 2025, in Mercato San Severino (SA), Roccapiemonte (SA) e Castel San Giorgio (SA), i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, con l’ausilio del personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di cinque indagati, nonché una misura reale con sequestro preventivo di beni nei confronti di una società operante nel settore dell’accoglienza dei migranti sul territorio Italiano, avente sede legale in Castel San Giorgio (SA) I soggetti destinatari sono gravemente indiziati – a seconda delle loro diverse posizioni e partecipazioni soggettive, a seguire meglio specificate – in concorso tra loro, dei delitti di concussione nei confronti di soggetti richiedenti asilo sul territorio, frode nelle pubbliche forniture, nonché plurimi episodi di truffa aggravata in danno dello Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: gestione - centri
Gestione del ciclo dei rifiuti ’Porta a porta’ nei centri storici. Kit da ritirare e nuove regole
Centri estivi, Roccella: “Finanziamenti garantiti e aumentati, autonomia ai Comuni nella gestione”
Accoglienza e supporto per le vittime di discriminazione, il Comune affida la progettazione e la gestione di due centri
PUBBLICATO L'AVVISO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI "CENTRI ESTIVI ED ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI E ADOLESCENTI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 - facebook.com Vai su Facebook
Gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo: 5 misure cautelari e sequestro preventivo di beni per concussione, frode e truffa aggravata - ARezzo, 1 ottobre 2025 – Nella prima mattinata del 1 ottobre 2025, a Mercato San Severino (SA), Roccapiemonte (SA) e Castel San Giorgio (SA), i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di ... Segnala lanazione.it
Sospetta truffa nei centri migranti, 5 arresti a Salerno - All'alba, nella provincia di Salerno, i carabinieri deI Nas hanno eseguito cinque misure cautelari e sequestrato ... Secondo msn.com