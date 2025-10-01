Germania spari ed esplosioni a Monaco | almeno un morto
Un'importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera fin dalle prime ore del mattino. Sul posto sono presenti anche unità speciali ed esperti di artificieri. Secondo Bild ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero stati sparati anche dei colpi di arma da fuoco. Un uomo sarebbe stato ucciso e un altro ferito. Le circostanze esatte sono ancora poco chiare. La scena dell'incidente è Lerchenauer Strasse, nella zona nord di Monaco. La polizia ha transennato un'ampia area e consiglia a residenti e automobilisti di evitare o deviare la zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
