Germania Oktoberfest chiuso per la giornata per potenziale minaccia
(Adnkronos) – Il festival popolare dell'Oktoberfest a Monaco di Baviera resterà chiuso per l'intera giornata di oggi. Ad annunciarlo è stata la polizia che sta indagando su una potenziale minaccia. Questa mattina le forze dell'ordine erano state chiamate ad intervenire per un incendio nel nord della città. All'interno di un'abitazione sarebbero quindi state trovate trappole . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
