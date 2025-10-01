Germania Monaco | spari ed esplosioni Almeno un morto
Paura a Monaco di Baviera, in Germania. Secondo il quotidiano tedesco Bild, ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero stati sparati anche dei colpi di arma da fuoco nella zona settentrionale della città. Un uomo sarebbe stato ucciso e un altro ferito. Le circostanze esatte sono ancora poco chiare. La scena dell’incidente è Lerchenauer Strasse, nella zona nord di Monaco. La polizia ha transennato un’ampia area e consiglia a residenti e automobilisti di evitare o deviare la zona. Un’enorme nuvola di fumo è visibile da grande distanza. L’uomo trovato morto avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con dell’esplosivo, le avrebbe dato fuoco e poi si sarebbe tolto la vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: germania - monaco
