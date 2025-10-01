Germania esplosioni e spari a Monaco T

7.45 Massima allerta a Monaco di Baviera, dove la Polizia tedesca è impegnata con unità speciali e artificieri. Secondo il giornale Bild, ci sono stati spari ed esplosioni e si contano un morto e un ferito. Sempre la Bild ricostruisce la vicenda: l'uomo morto avrebbe riempito la casa dei genitori con esplosivo e poi avrebbe appiccato un incendio per farla saltare in aria, infine togliendosi la vita. Resta da capire chi sia la persona ferita, e se sia l'unica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it