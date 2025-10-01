Germania esplosioni e spari a Monaco di Baviera | un morto

(Adnkronos) – Esplosioni e spari in un'abitazione a Monaco di Baviera: stando alle prime informazioni raccolte dalla Bild, intorno alle 4.40 del mattino ai vigili del fuoco è arrivata la segnalazione di un edificio in fiamme e durante la telefonata si sarebbero uditi colpi di arma da fuoco. Sul posto le squadre intervenute hanno trovato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com