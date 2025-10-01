Germania arrestati tre sospetti membri di Hamas

I tre sono accusati di appartenenza a organizzazione terroristica straniera e di preparazione di gravi atti di violenza contro lo Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Germania, arrestati tre sospetti membri di Hamas

In questa notizia si parla di: germania - arrestati

Germania, arrestati 3 sospetti membri di Hamas. Sequestrate armi

In Germania, su mandato della Corte penale internazionale, vengono arrestati i criminali libici; in Italia il loro capo, Almasri, è stato riaccompagnato a casa con un volo di Stato. Per saperne di più https://www.atlanteguerre.it/libia-larresto-di-al-buti-potrebbe-a - facebook.com Vai su Facebook

Accoltella ex moglie, figlio e nipote in Germania: arrestato dopo 35 ore di fuga https://ift.tt/KN3P7pr - X Vai su X

A Berlino sono stati arrestati tre uomini sospettati di aver pianificato attacchi contro la comunità ebraica e di avere legami con Hamas - A Berlino sono stati arrestati tre uomini sospettati di essere affiliati ad Hamas e di stare pianificando attacchi a luoghi e istituzioni collegati alla comunità ebraica in Germania. Segnala ilpost.it

Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: progettavano attentati contro siti ebraici - Tre persone che sarebbero affiliate ad Hamas sono stati arrestati oggi a Berlino con l’accusa di terrorismo e il sospetto che stessero preparando ”un grave atto di violenza in Germania”. Secondo strettoweb.com