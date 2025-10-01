Germania arrestati tre sospetti membri di Hamas

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tre sono accusati di appartenenza a organizzazione terroristica straniera e di preparazione di gravi atti di violenza contro lo Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

germania arrestati tre sospetti membri di hamas

© Imolaoggi.it - Germania, arrestati tre sospetti membri di Hamas

In questa notizia si parla di: germania - arrestati

Germania, arrestati 3 sospetti membri di Hamas. Sequestrate armi

germania arrestati tre sospettiA Berlino sono stati arrestati tre uomini sospettati di aver pianificato attacchi contro la comunità ebraica e di avere legami con Hamas - A Berlino sono stati arrestati tre uomini sospettati di essere affiliati ad Hamas e di stare pianificando attacchi a luoghi e istituzioni collegati alla comunità ebraica in Germania. Segnala ilpost.it

Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: progettavano attentati contro siti ebraici - Tre persone che sarebbero affiliate ad Hamas sono stati arrestati oggi a Berlino con l’accusa di terrorismo e il sospetto che stessero preparando ”un grave atto di violenza in Germania”. Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Germania Arrestati Tre Sospetti