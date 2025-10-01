germania arrestati 3 sospetti membri di hamas sequestrate armi

La polizia tedesca ha arrestato a Berlino tre presunti agenti stranieri di Hamas, ritenuti in procinto di preparare attentati in Germania. Lo rende noto la procura federale tedesca, secondo quanto riporta Reuters. I tre uomini sono sospettati di gestire un traffico di armi da fuoco e munizioni per Hamas almeno dall’estate di quest’anno, da utilizzare per attentati contro istituzioni israeliane o ebraiche in Germania, hanno spiegato gli inquirenti. “Nel corso degli arresti odierni, sono state rinvenute diverse armi, tra cui un fucile d’assalto AK-47 e diverse pistole, oltre a una considerevole quantità di munizioni”, affermano i procuratori federali in una nota. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

