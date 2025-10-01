George Leonard | Il Grande Fratello è finito con me Con Carmela Gualtieri rapporti solo per nostra figlia
George Leonard si racconta a Fanpage quindici anni dopo il Grande Fratello 10, ripercorrendo quell'esperienza e spiegando cosa pensa delle edizioni più recenti, che secondo lui non sono state all'altezza della sua. E sul rapporto con Carmela Gualtieri, nato nella Casa e da cui ha avuto una figlia: "L'importante è preservare la felicità della bambina". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: george - leonard
