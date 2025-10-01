George Clooney dice di avere una vita normale | accompagna tutti i giorni i figli a scuola per poi andare sul red carpet con la moglie Amal

Il problema, con George Clooney, è che non sai mai se stia dicendo sul serio o ti stia prendendo in giro. Con quella sua aria scanzonata, che tanto fa per renderlo ancora uno degli uomini più affascinanti sulla faccia della Terra, distinguere tra verità o bugia non è mai semplice. Prendete, per esempio, la sua ultima affermazione. « Ho una vita normale anche io. Sapete, ogni mattina accompagno i miei figli a scuola », ha affermato sorridendo al tabloid inglese Daily Mail. «Davvero, ho una vita normale, tranne che per questo!», ha detto girandosi per indicare con la mano. un red carpet. Quintessenza del divo del cinema, il bel George, 64 anni, era sul tappeto rosso del New York Film Festival per presentare il suo nuovo film, Jay Kelly, appena visto in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - George Clooney dice di avere una vita normale: accompagna tutti i giorni i figli a scuola (per poi andare sul red carpet con la moglie Amal)

