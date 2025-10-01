Genova giudice allontana da casa una mamma che picchia i figli piccoli per continuare a chattare al cellulare
La donna avrà pure il braccialetto elettronico e dovrà tenersi a 500 metri di distanza dai due bimbi. Il compagno ha filmato i maltrattamenti con le telecamere dell'allarme Ha preso a schiaffi il figlio di tre anni perché faceva i capricci in cucina e reclamava da mangiare.
In questa notizia si parla di: genova - giudice
