Genova giudice allontana da casa una mamma che picchia i figli piccoli per continuare a chattare al cellulare

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso a schiaffi il figlio di tre anni perché faceva i capricci in cucina e reclamava da mangiare.

