Genocidio Gaza | Annie Lennox rompe il silenzio
Genocidio Gaza: la verità che il mondo non vuole ascoltare. “Che vuol dire finire il lavoro?” ha chiesto Annie Lennox, con voce ferma e occhi colmi di indignazione, durante l’evento Together for Palestine a Londra. La cantautrice britannica non ha pronunciato solo una frase: ha lanciato un interrogativo etico che attraversa confini, ideologie e silenzi. In un mondo dove le parole costruiscono realtà, quel “lavoro” evocato da alcuni leader politici non è altro che la sistematica distruzione di una popolazione. E Gaza, oggi, ne è il teatro più crudele. Il linguaggio come arma. “Finire il lavoro” è un’espressione che, in contesti bellici, può sembrare strategica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
