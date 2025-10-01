Genocidio Gaza | Annie Lennox rompe il silenzio

Gbt-magazine.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genocidio Gaza: la verità che il mondo non vuole ascoltare. “Che vuol dire finire il lavoro?” ha chiesto Annie Lennox, con voce ferma e occhi colmi di indignazione, durante l’evento Together for Palestine a Londra. La cantautrice britannica non ha pronunciato solo una frase: ha lanciato un interrogativo etico che attraversa confini, ideologie e silenzi. In un mondo dove le parole costruiscono realtà, quel “lavoro” evocato da alcuni leader politici non è altro che la sistematica distruzione di una popolazione. E Gaza, oggi, ne è il teatro più crudele. Il linguaggio come arma. “Finire il lavoro” è un’espressione che, in contesti bellici, può sembrare strategica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

genocidio gaza annie lennox rompe il silenzio

© Gbt-magazine.com - Genocidio Gaza: Annie Lennox rompe il silenzio

In questa notizia si parla di: genocidio - gaza

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

L’ambasciatore di Israele: “Non accusateci di genocidio Gaza deve liberarsi di Hamas”

Fiaccolata contro il genocidio, il territorio si mobilita per Gaza. La partenza da piazza Montanelli

A Gaza è in corso un genocidio e l'Europa ha il dovere di fermarlo, afferma uno studioso israeliano - Lo studioso dell'Olocausto e del genocidio Omer Bartov sottolinea l'intento di distruggere i palestinesi in un ... Secondo it.euronews.com

genocidio gaza annie lennoxAbu Mazen (Anp): A Gaza in atto da due anni un genocidio - “Vi parlo oggi, dopo quasi due anni in cui il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento, condotta dalle forze di oc ... Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Genocidio Gaza Annie Lennox