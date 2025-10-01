Genndy tartakovsky e il black knight | un’epica animata ispirata al successo di deadpool

una strategia di marketing virale per il film di genndy tartakovsky. Il regista e animatore Genndy Tartakovsky sta adottando un approccio innovativo per ottenere l’approvazione di Sony Animation sulla produzione del suo nuovo progetto, Black Knight. Questa iniziativa si ispira alla campagna virale che ha portato al successo il film Deadpool, sfruttando la diffusione di contenuti non ufficiali per stimolare l’interesse del pubblico e delle case di produzione. il background e le caratteristiche di black knight. Black Knight rappresenta il prossimo lungometraggio di Genndy Tartakovsky, noto per aver creato serie animate come Dexter’s Laboratory, Samurai Jack, e Primal. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

