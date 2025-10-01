Genitori arrestati a Rimini per aver picchiato e drogato la figlia non accettava il matrimonio in Bangladesh

Una ragazza è stata rinchiusa in casa, picchiata e drogata per accettare il matrimonio combinato in Bangladesh: arrestati i genitori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Genitori arrestati a Rimini per aver picchiato e drogato la figlia, non accettava il matrimonio in Bangladesh

In questa notizia si parla di: genitori - arrestati

Bimba di 6 anni segregata nella sua stanza per tutta la vita: salvata dalla polizia, arrestati i genitori

Bimba di 6 anni segregata dai genitori: non sa neanche parlare, salvata e arrestati padre e madre

Bambina di 6 anni segregata in casa dai genitori: non sa parlare, arrestati padre e madre

Rimini, arrestati due genitori: percosse e droghe alla figlia per costringerla a fare un matrimonio combinato - X Vai su X

Bimba di 6 anni segregata dai genitori: non sa neanche parlare, salvata e arrestati padre e madre (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com Vai su Facebook

Genitori arrestati a Rimini per aver picchiato e drogato la figlia, non accettava il matrimonio in Bangladesh - Una ragazza è stata rinchiusa in casa, picchiata e drogata per accettare il matrimonio combinato in Bangladesh: arrestati i genitori a Rimini ... Riporta virgilio.it

Picchiano e drogano la figlia per costringerla a sposarsi: arrestati i genitori a Rimini - Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Rimini per aver costretto la figlia poco più che maggiorenne ad accettare un matrimonio combinato in patria, in Bangladesh, ma anche per ave ... Secondo gazzettadiparma.it