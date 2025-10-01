Dopo i colpi di scena del quarto episodio, il quinto ci consente di riprendere fiato (più o meno) in preparazione della vera tempesta. Se il quarto episodio di Gen V è stato un pugno nello stomaco che ci ha lasciato senza fiato, il quinto è il lento, asfissiante recupero del respiro. Un capitolo che abbassa leggermente il volume dell’azione esplosiva per alzare quello del thriller psicologico, spostando il campo di battaglia dai corridoi della Godolkin alle menti fratturate dei suoi studenti. Il risultato è un episodio, forse, meno adrenalinico, ma ancora più inquietante e profondo. I riflettori si spostano con decisione sul percorso di Marie, il cui destino è sempre più intrecciato a quello dell’università. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gen V 2×05, recensione no spoiler: La quiete prima della tempesta psicologica