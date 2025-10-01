Gemma si dichiara a Uomini e Donne colpi di scena in studio

Jumptheshark.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anticipazioni uomini e donne: gemma galgani al centro delle dinamiche di questa stagione. Le nuove puntate della famosa trasmissione condotta da Maria De Filippi stanno riservando numerosi colpi di scena, con protagonisti che continuano a catturare l’attenzione del pubblico. Tra questi, Gemma Galgani, storica figura del programma, torna a essere protagonista di momenti intensi e dichiarazioni che potrebbero creare nuove tensioni in studio. l’ingresso di un nuovo cavaliere: chi è mario lenti?. Tra le novità più rilevanti si segnala l’arrivo di Mario Lenti, un imprenditore edile originario di Talsano (Taranto), nato nel 1953. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

gemma si dichiara a uomini e donne colpi di scena in studio

© Jumptheshark.it - Gemma si dichiara a Uomini e Donne, colpi di scena in studio

In questa notizia si parla di: gemma - dichiara

gemma dichiara uomini donneUomini e donne, puntate dal 29 settembre al 3 ottobre: Gemma si dichiara a Mario - Nella settimana da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre, Gemma metterà fine alla conoscenza con Pasquale e confesserà i suoi sentimenti per Mario ... Scrive it.blastingnews.com

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma si dichiara ma in studio accade di tutto - L’ arrivo di Mario Lenti sta facendo battere forte il cuore alla storica dama ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gemma Dichiara Uomini Donne