Gemma Galgani fa uno show contro Magda a UeD Cinzia Paolini fa un’altra gaffe

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una discussione molto accesa tra Gemma Galgani e Magda. Restando sempre in tema di Trono Over, poi, al centro dell’attenzione ci è finita nuovamente Cinzia Paolini, la quale è stata attaccata da più esponenti del parterre maschile. Scontri al Trono Over di Uomini e Donne: duro scontro tra Gemma e Magda. Oggi a Uomini e Donne si è partiti dalle dinamiche del Trono Over. Gemma Galgani ha subito avuto uno screzio con Magda, in quanto anche lei sta uscendo con Mario Lenti. La dama nuova non ha perso occasione per punzecchiare la Galgani stringendole la mano appena l’ha vista e facendole delle faccette. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Gemma Galgani fa uno show contro Magda a UeD, Cinzia Paolini fa un’altra gaffe

In questa notizia si parla di: gemma - galgani

Uomini e Donne, intervista esclusiva a Giorgio Manetti: ''Tornerei in Tv come presentatore. Gemma Galgani? Caso particolare''

Gemma galgani in vacanza: glamour e relax lontano dalla tv

Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il suo look su Instagram prima di tornare in studio

"Uomini e Donne", Gemma Galgani in lacrime per le battute di Tina Cipollari: "Mi hai stancata" #gemma #tina #uominiedonne #tinacipollari #gemmagalgani - X Vai su X

Dieci anni che ci hai lasciato, senza lasciarci mai. Martedì 30 settembre ricorderemo Ale con una messa. Chi volesse dire una preghiera, darci un abbraccio o parlare ancora un po' di lui, ci troverà alle 19 alla Chiesa di Santa Gemma Galgani, Via Monte Meta - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono Antonio e Pasquale, corteggiatori di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Show di Tina Cipollari - Nuovi pretendenti per Gemma Galgani nel parterre del trono over di Uomini e Donne: ecco chi sono Antonio e Pasquale. Scrive ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Gemma Galgani fa la cameriera (ma è pronta a tornare in tv) - Gemma Galgani lontana dalla televisione e da Uomini e Donne fa la cameriera, cambiando totalmente vita prima di tornare sul piccolo schermo in cerca dell’amore. Lo riporta dilei.it