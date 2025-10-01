Geal c’è la proroga Ait blocca la procedura in attesa dei giudizi

Tutto come previsto: dopo che già a luglio Ait (Autorità Idrica Toscana) aveva fatto capire che la scadenza della concessione trentennale a Geal (in scadenza a fine anno) avrebbe subito una proroga, ecco ora l’atto ufficiale. Con un decreto del direttore generale Alessandro Mazzei, Ait ha infatti sospeso il procedimento di subentro di Gaia nei servizi di Geal, una ipotesi contestata da più parti e contro cui il Comune di Lucca ha da tempo iniziato una battaglia legale per verificare i margini di gestione idrica in autonomia, secondo quanto richiamato dalla legge. Nel luglio scorso, all’ultima riunione prima delle ferie estive a cui avevano partecipato Geal, Gaia (che dovrebbe subentrare), il Comune di Lucca e Lucca Holding (che detiene la quota di maggioranza di Geal), oltre a Ait, era stato verbalizzato che "i partecipanti concordano sulla sussistenza di ostacoli nel procedimento di subentro e che le parti non potranno dare corso alle attività previste nel cronoprogramma predisposto da Ait. 🔗 Leggi su Lanazione.it

