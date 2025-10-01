gdf scopre 116 lavoratori in nero in 9 mesi

Arezzo, 1 oobre 2025 – Oltre cento lavoratori in nero scoperti, attività sospese e controlli a tappeto nelle imprese del territorio: è il bilancio delle operazioni condotte dalla Guardia di Finanza di Arezzo o nei primi nove mesi del 2025. I militari hanno effettuato 97 controlli, rilevando irregolarità in 37 casi e individuando 116 lavoratori impiegati senza contratto, di cui 67 stranieri. Leverifiche hanno interessato numerosi settori: edilizia, ristorazione, commercio alimentare, ma anche imprese del comparto orafo e del settore tessile, abbigliamento e pelletteria. In ben 17casi, è stata proposta la sospensione dell'attività imprenditoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

