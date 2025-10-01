L’ultimatum di Trump a Hamas su Gaza: “Risponda entro 3-4 giorni o Israele sa cosa fare”. Notte di raid e alba di sangue con almeno 17 vittime. E Gaza è sempre più irraggiungibile. In collegamento da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Gaza, ultimatum di Trump ad Hamas. Notte di raid e alba di sangue