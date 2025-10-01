Gaza ultimatum di Trump ad Hamas Notte di raid e alba di sangue
L’ultimatum di Trump a Hamas su Gaza: “Risponda entro 3-4 giorni o Israele sa cosa fare”. Notte di raid e alba di sangue con almeno 17 vittime. E Gaza è sempre più irraggiungibile. In collegamento da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: gaza - ultimatum
La strategia di Trump per Gaza: “Ultimatum ai terroristi”. Friedman: troppe incognite
Stop alla barbarie: papa Leone lancia l’ultimatum per Gaza
Nuovo ultimatum di Trump alla Russia. E su Gaza: "Creeremo centri alimentari nella Striscia"
Ultimatum di Trump ad Hamas su Gaza: "Tre o quattro giorni di tempo per dire sì al Piano o espierà l'inferno". E Netanyahu ribadisce: non nascerà mai lo stato di Palestina - X Vai su X
GUERRA | Ultimatum di Trump: "3-4 giorni a Hamas per accettare piano di pace Gaza". https://gazzettadelsud.it/?p=2107312 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, ultimatum a Hamas per l’accordo. I miliziani: «Proposta sbilanciata». La rete di Trump per mettere all'angolo i terroristi - Se Hamas non accetta il piano di pace, il presidente degli Stati Uniti darà il via libera a Israele per «continuare ... ilgazzettino.it scrive
Ultimatum di Trump ad Hamas su Gaza: “Tre o quattro giorni di tempo per dire sì al Piano o espierà l’inferno”. E Netanyahu ribadisce: non nascerà mai lo stato di Palestina - Mentre Trump si loda per il suo piano per Gaza, Netanyahu afferma che l'Idf rimarrà nella Striscia. Da lanotiziagiornale.it