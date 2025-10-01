Gaza ultimatum di Trump a Hamas | Avete 3-4 giorni per accettare il piano Usa o sarà l' inferno | I fondamentalisti studiano i punti ma l' ok è improbabile
Qatar, Egitto e Turchia esortano i fondamentalisti della Striscia ad accettare la proposta statunitense. In Italia manifestazioni a rischio: stretta sui permessi ai poliziotti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - ultimatum
Stop alla barbarie: papa Leone lancia l’ultimatum per Gaza
Nuovo ultimatum di Trump alla Russia. E su Gaza: "Creeremo centri alimentari nella Striscia"
Trump e lo sconcerto su Gaza: «Bimbi alla fame, ecco cosa faremo». E fissa un nuovo ultimatum a Putin sull’Ucraina
Tajani esclude l'invio della Marina militare italiana per proteggere la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La missione è a rischio: mobilitazione civile, appello di Rashida Tlaib e ultimatum CGIL. - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimatum di Trump: una via d'uscita dalla guerra in cambio della capitolazione di Gaza Il suo piano di pace è un accordo di 20 punti che riscrive il futuro della Striscia. Un futuro senza Hamas, ma anche senza uno Stato palestinese e senza l'autodeterminazi - X Vai su X
Trump, l’ultimatum ad Hamas: “Se rifiuta la pace per Gaza, sarà l’inferno”. Il ruolo di Turchia e Qatar per sbloccare l’intesa - Sostegno al piano da Paesi musulmani e Autorità nazionale palestinese. quotidiano.net scrive
Ultimatum di Trump ad Hamas su Gaza: “Tre o quattro giorni di tempo per dire sì al Piano o espierà l’inferno”. E Netanyahu ribadisce: non nascerà mai lo stato di Palestina - Mentre Trump si loda per il suo piano per Gaza, Netanyahu afferma che l'Idf rimarrà nella Striscia. Si legge su lanotiziagiornale.it