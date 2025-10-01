Qatar, Egitto e Turchia esortano i fondamentalisti della Striscia ad accettare la proposta statunitense. In Italia manifestazioni a rischio: stretta sui permessi ai poliziotti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, ultimatum di Trump a Hamas: "Avete 3-4 giorni per accettare il piano Usa, o sarà l'inferno" | I fondamentalisti studiano i punti, ma l'ok è improbabile