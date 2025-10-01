Gaza Trump | Se Hamas rifiuta piano pace sperimenterà l' inferno

(LaPresse) Se Hamas rifiuterà il piano di pace per Gazasperimenterà l’inferno”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump parlando ai vertici militari statunitensi a Quantico, in Virginia. “Spero che firmino per il loro bene e che riusciremo a creare qualcosa di grande” ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza trump hamas rifiutaHamas diviso sul sì. Trump, 'se rifiuta sarà l'inferno' - Il capo dell'intelligence turca Ibrahim Kalin è arrivato in Qatar, inviato dal presidente Erdogan, per partecipare ai colloqui con Hamas sul piano Trump per porre fine alla guerra a Gaza. Come scrive ansa.it

gaza trump hamas rifiutaCome ha reagito Hamas al piano di Trump per Gaza? - Il Qatar e l'Egitto hanno presentato la proposta di pace di Trump ad Hamas. Segnala startmag.it

