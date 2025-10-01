Gaza studenti La Sapienza | Facoltà di Scienze Politiche bloccata fino al 4 ottobre
(LaPresse) La facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza è stata occupata nella serata di ieri da studenti e attivisti del collettivo “Cambiare Rotta”, insieme ad altre realtà della rete “Sapienza contro la guerra”. A parlare è Leonardo, uno degli occupanti: “La facoltà rimarrà occupata fino alla manifestazione del 4 ottobre, poi valuteremo gli sviluppi della situazione.” Questa mattina si è tenuta una manifestazione all’interno dell’università per esprimere sostegno alla Global Sumud Flotilla, la flotta civile diretta a Gaza. Gli attivisti ribadiscono la loro posizione: in caso di attacchi agli equipaggi, sono pronti a intensificare la mobilitazione e a “bloccare tutto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - studenti
