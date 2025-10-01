Gaza studenti de La Sapienza occupano Scienze Politiche | proteste e tensioni nell’ateneo romano

Giornata di tensione all’Università La Sapienza, dove un gruppo di studenti ha dato vita a una manifestazione in solidarietà con la popolazione di Gaza, culminata con l’ occupazione della facoltà di Scienze Politiche. Il corteo, partito da Lettere e passato per diversi dipartimenti, ha attraversato l’ateneo con slogan contro il governo e contro la collaborazione con istituzioni israeliane. Davanti al rettorato sono stati lanciati vernice e petardi, mentre bandiere palestinesi sono state esposte sugli edifici occupati. Gli studenti chiedono la sospensione di tutti gli accordi e le partnership tra l’università e le istituzioni israeliane, oltre a un impegno concreto dell’ateneo contro quello che definiscono “genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

