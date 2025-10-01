Gaza si rafforza ipotesi doppia risoluzione della maggioranza-Rpt

– Ripetizione con testo e titolo corretti- Roma, 1 ott. (askanews) – Prende quota in queste ore l’ipotesi che in occasione delle comunicazioni di domani del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sugli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza, saranno due le risoluzioni presentate dalla maggioranza. Dopo un supplemento di riflessione, infatti si è rafforzata nel centrodestra quella che all’inizio sembrava poco più di una suggestione. In particolare, l’idea è quella di presentare un testo che si concentri solo sul sostegno al piano di pace di Trump mentre in una seconda risoluzione ci dovrebbe essere sia il passaggio dedicato alla Flotilla che quello in cui si ribadiscono le condizioni indicate dalla premier Giorgia Meloni per l’ok allo Stato palestinese, ossia il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it