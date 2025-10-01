Gaza pressing dei Paesi arabi su Hamas per l’ok al piano di Trump
A Doha si è entrati nella fase cruciale dei negoziati per la fine della guerra a Gaza, e soprattutto, per delineare il futuro della Striscia. Trump e l’amministrazione Usa sono ottimisti, complice anche il sostegno ricevuto dal mondo arabo che pressa Hamas per accettare la proposta, ma le trattative sembrano destinate a durare più a lungo di «tre o quattro giorni» ipotizzati dal tycoon. Il 30 settembre in Qatar è arrivato del capo dei servizi segreti turchi Ibrahim Kalin, vicino al presidente Erdogan, il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, ha chiarito che sono necessari ulteriori «chiarimenti» e nuovi «negoziati» su due questioni centrali: il ritiro completo delle truppe israeliane e la formazione di una «amministrazione palestinese di Gaza» che «non riguarda Israele». 🔗 Leggi su Lettera43.it
