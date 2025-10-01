Gaza Poniz Area dem | Se non è genocidio cos’altro è?
“Come magistrati siamo interessati ad affrontare come il problema di Gaza in relazione alle risposta che la comunità internazionale dovrebbe dare di fronte a una vicenda che ha le proporzioni di una catastrofe umanitaria, e che pone problemi di effettività del diritto internazionale. Dal 7 ottobre in avanti sono accaduto una serie di eventi in cui il diritto è stato afasico e deve ancora dare risposte, non c’è solo un problema politico e umanitario gigantesco, ma c’è anche un problema del diritto internazionale”. Così Luca Poniz, sostituto procuratore di Milano, tra gli organizzatori, insieme ad Area Democratica e Magistratura Democratica, dell’incontro ‘Gaza: l’umiliazione del diritto’, nell’aula magna del tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
