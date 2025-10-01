Gaza per fonti Hamas piano Trump sbilanciato ma c’è approccio positivo

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il piano di Donald Trump per la Striscia di Gaza “pende da una parte”, viene considerato “ingiusto”, ma verrà comunque valutato affrontando la questione in modo “positivo”. E’ in sintesi quanto sostengono all’interno di Hamas secondo fonti del gruppo citate dal giornale panarabo Asharq Al-Awsat, come rilancia il Times of Israel. Non c’è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gaza per fonti hamas piano trump sbilanciato ma c8217232 approccio positivo

© Ildifforme.it - Gaza, per fonti Hamas “piano Trump sbilanciato ma c’è approccio positivo”

In questa notizia si parla di: gaza - fonti

Gaza, 24 morti in raid israeliani. Fonti mediche: “Molti bambini e donne tra vittime”

Fonti, 'attacchi israeliani a Gaza, ieri 110 morti'

Fonti mediche, raid israeliani a Gaza, i morti sono 41

gaza fonti hamas pianoGaza, per fonti Hamas "piano Trump sbilanciato ma c'è approccio positivo" - Fonti di Hamas all'interno della Striscia hanno riferito al giornale che in colloqui con i vertici del gruppo che si trovano fuori dall'enclave palestinese, i responsabili a Gaza hanno insistito ... Riporta adnkronos.com

gaza fonti hamas pianoCome ha reagito Hamas al piano di Trump per Gaza? - Il Qatar e l'Egitto hanno presentato la proposta di pace di Trump ad Hamas. Si legge su startmag.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Fonti Hamas Piano