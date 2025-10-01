Gaza per fonti Hamas piano Trump sbilanciato ma c’è approccio positivo

(Adnkronos) – Il piano di Donald Trump per la Striscia di Gaza “pende da una parte”, viene considerato “ingiusto”, ma verrà comunque valutato affrontando la questione in modo “positivo”. E’ in sintesi quanto sostengono all’interno di Hamas secondo fonti del gruppo citate dal giornale panarabo Asharq Al-Awsat, come rilancia il Times of Israel. Non c’è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, per fonti Hamas “piano Trump sbilanciato ma c’è approccio positivo”

