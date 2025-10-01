Gaza Pd-M5s-Avs valutano astensione su testo maggioranza su piano pace Trump
Roma, 1 ott. (askanews) – I contatti sono ancora in corso e una decisione finale verrà presa probabilmente solo dopo avere letto il documento della maggioranza, ma sembra da escludere Pd-M5s-Avs convergeranno su una risoluzione unitaria su Gaza. Durante la giornata, spiegano fonti del ‘campo largo’, ci sono state interlocuzioni con il governo ma allo stato non sembra esserci il clima perché tutto il Parlamento voti lo stesso testo. Al tempo stesso, però, la mossa del centrodestra di presentare due documenti potrebbe costringere i progressisti a rivedere la tattica in aula, perché di fronte ad un documento che “accoglie con favore” il piano di pace tanti – dentro al Pd – non sono disposti a votare no e adesso si ragiona su una possibile astensione su uno dei due testi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: gaza - valutano
Dopo due anni di #genocidio i deputati europei esprimono "seria preoccupazione" per ciò che sta succedendo a #Gaza e "valutano" il riconoscimento dello stato di #Palestina. Da convinto europeista sono devastato dalla pochezza di questa Europa. Pagina o - X Vai su X
Terremoto politico all'Eurovision: Irlanda, Slovenia, Islanda e Spagna valutano il ritiro in protesta contro Israele per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Pd-M5s-Avs valutano astensione su testo maggioranza su piano pace - (askanews) – I contatti sono ancora in corso e una decisione finale verrà presa probabilmente solo dopo avere letto il documento della maggioranza, ma sembra da escludere Pd- Secondo askanews.it
**Mo: Pd-Avs-M5S a lavoro su risoluzione unitaria, ipotesi due testi maggioranza'** - Alla vigilia delle comunicazioni in Parlamento su Gaza del ministro Antonio Tajani, l'atteggiamento in aula delle forze politiche è ancora in via di definizione. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it