Gaza oltre 50 morti nei raid Idf dall' alba colpita anche scuola al-Falah usata come rifugio per sfollati a Gaza City almeno 3 bambini deceduti - VIDEO

A causa dell’intensificarsi del conflitto, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha annunciato mercoledì la sospensione temporanea delle operazioni a Gaza City, come già fatto la scorsa settimana da Medici Senza Frontiere La distruzione incessante di Gaza da parte di Israele e i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, oltre 50 morti nei raid Idf dall'alba, colpita anche scuola al-Falah, usata come rifugio per sfollati a Gaza City, almeno 3 bambini deceduti - VIDEO

In questa notizia si parla di: gaza - oltre

Oltre 100 ong denunciano 'carestia di massa'in atto a Gaza

Festa di San Firmino a Pamplona, fiume di folla di oltre 30mila persone, cori "Palestina libera" e "stop al genocidio a Gaza” - VIDEO

Gaza, morti civili palestinesi in aumento nei centri di aiuti GHF, report CRI: "Da maggio oltre 200 vittime e 2200 feriti in sparatorie di massa"

PER GAZA OLTRE LE FAZIONI Speriamo davvero che la vicenda della #Flotilla si concluda pacificamente oggi e che domani in Parlamento nel dibattito su #Gaza tutte le forze politiche riescano a votare un’unica risoluzione di sostegno al piano per la pace a - X Vai su X

“Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza” - Il 2 ottobre alle 21.00 le reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza promuovono il più grande e diffuso flash mob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l’attacco israeliano a Gaza. Oltre 180 ospedali in tutta Italia - facebook.com Vai su Facebook

Israele continua a colpire Gaza: almeno 50 morti nelle ultime ore - Gli attacchi israeliani hanno colpito con forza nelle prime ore del mattino del 29 settembre, centrando il centro di Gaza City e i quartieri circostanti. Scrive globalist.it

Gaza, due anni di guerra: 67mila morti, fame e macerie. Come è cambiata la mappa della Palestina? - Netanyahu ha annunciato di voler controllare militarmente l’intera Striscia, per poi lasciarla nelle mani di un nuovo governo arabo post Hamas, indipendendente dall’Autorità palestinese, la quale non ... Lo riporta infodata.ilsole24ore.com