Gaza oltre 50 morti nei raid Idf dall' alba colpita anche scuola al-Falah usata come rifugio per sfollati a Gaza City almeno 3 bambini deceduti

A causa dell’intensificarsi del conflitto, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha annunciato mercoledì la sospensione temporanea delle operazioni a Gaza City, come già fatto la scorsa settimana da Medici Senza Frontiere La distruzione incessante di Gaza da parte di Israele e i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

