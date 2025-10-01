“Data dello sciopero generale? Non c’è. Gli scioperi non si annunciano preventivamente. Se ci sarà il blocco noi andiamo a uno sciopero generale. Possiamo farlo tempestivamente nel rispetto della legge 146 anche in tempi rapidi proprio perché quel blocco sta violando due punti che la legge sancisce: la tutela e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e quelle 400 persone, comprese quelle italiane, che sono su quella nave lo sono, e il fatto che l’intervento del governo israeliano è contro il diritto internazionale”. Così Maurizio Landini, a margine della conferenza stampa a Montecitorio sulla situazione della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Landini: "Pronti a sciopero generale se Israele blocca Flotilla"