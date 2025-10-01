Gaza la marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla | abbordaggio in corso

La Marina israeliana ha avviato pochi minuti fa l’intercettazione della Global Sumud Flotilla, la flotta di oltre 50 imbarcazioni partita dalla Spagna il 31 agosto con l’obiettivo di rompere il blocco navale imposto da Israele su Gaza e creare un corridoio umanitario permanente. Gli organizzatori della missione, che include oltre 500 attivisti da più di 44 paesi, tra cui l’attivista svedese Greta Thunberg e diversi parlamentari europei, hanno dichiarato uno stato di emergenza a bordo mentre le navi israeliane si avvicinano alle imbarcazioni principali. Le Forze israeliane sono attualmente a bordo della nave Alma e hanno fermato membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

