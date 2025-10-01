Gaza Israele pubblica carte su coinvolgimento Hamas nell' iniziativa Flotilla Maria Elena Delia | Propaganda valutino organismi indipendenti - IL DOCUMENTO

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro degli Esteri Israeliano ha pubblicato sui social documenti con cui proverebbe il collegamento organizzativo e finanziario tra Hamas e la Global Sumud Flotilla. Si tratta di una lettera del 2021 e una lista di agenti appartenenti al PCPA, organizzazione designata da Israele come terrorist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

