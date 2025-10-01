Gaza i portuali di Livorno bloccano una nave israeliana Del Vigo insulta il portavoce Usb su La7 | Megalomani e cretini

La tensione che da giorni si respira al porto di Livorno è approdata in diretta televisiva negli studi di Tagadà, il talk pomeridiano di La7, che ha ospitato un confronto particolarmente acceso tra Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore de Il Giornale, e Giovanni Ceraolo, rappresentante e portavoce Usb del coordinamento dei portuali livornesi. Sul tavolo, le ragioni della mobilitazione che da inizio settimana vede i lavoratori del porto impegnati in un presidio permanente a sostegno della causa palestinese e contro il genocidio in corso a Gaza. Collegata dal presidio davanti al varco della Darsena Toscana, l’inviata di Tagadà, Lidia Mancini, ha raccontato i momenti più tesi di una protesta che ha già avuto conseguenze concrete sul traffico marittimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, i portuali di Livorno bloccano una nave israeliana. Del Vigo insulta il portavoce Usb su La7: “Megalomani e cretini”

Gaza, si preparano le imbarcazioni della Flotilla umanitaria: da Genova salpano i portuali e Mfp

Genova, 40 tonnellate di aiuti per Gaza: Music for Peace e portuali nella Flotilla internazionale

Portuali, parrocchie e circoli sportivi: la strana alleanza che carica le navi solidali per Gaza

A Palazzo Rosciano tavolo di confronto sulla questione di Gaza e sulle manifestazioni nella città e nel porto di Livorno - Ampia condivisione delle ragioni sottese alle manifestazioni di solidarietà al popolo palestinese di Gaza e un forte richiamo ...

Una nave israeliana che non trasportava materiali militari è stata bloccata nel porto di Livorno - È la prima volta: finora nei porti italiani erano state organizzate proteste solo quando c'erano di mezzo armi ...