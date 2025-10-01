Gaza i portuali di Livorno bloccano una nave israeliana Del Vigo insulta il portavoce Usb su La7 | Megalomani e cretini

La tensione che da giorni si respira al porto di Livorno è approdata in diretta televisiva negli studi di Tagadà, il talk pomeridiano di La7, che ha ospitato un confronto particolarmente acceso tra Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore de Il Giornale, e Giovanni Ceraolo, rappresentante e portavoce Usb del coordinamento dei portuali livornesi. Sul tavolo, le ragioni della mobilitazione che da inizio settimana vede i lavoratori del porto impegnati in un presidio permanente a sostegno della causa palestinese e contro il genocidio in corso a Gaza. Collegata dal presidio davanti al varco della Darsena Toscana, l’inviata di Tagadà, Lidia Mancini, ha raccontato i momenti più tesi di una protesta che ha già avuto conseguenze concrete sul traffico marittimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

