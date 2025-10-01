Gaza | Global Sumud Flotilla primi abbordaggi | Livorno pronta a mobilitarsi LIVE

Livornotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiato sospeso per la Global Sumud Flotilla. Alle 19.25 di mercoledì 1 ottobre è arrivato l'alt di Israele. Le imbarcazioni della spedizione marittima civile, composta da equipaggi di diverse nazionalità, nel pomeriggio si sono pian piano avvicinate a Gaza. Poi lo stop e i primi abbordaggi da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - global

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto

gaza global sumud flotillaFlotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Secondo fanpage.it

gaza global sumud flotillaLa Global Sumud Flotilla si sta avvicinando alla Striscia di Gaza - Nella notte è stata circondata da alcune navi militari, che poi se ne sono andate: tutti gli sviluppi, man mano che arrivano ... Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Global Sumud Flotilla