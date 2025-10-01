Gaza Flotilla | Siamo nella zona ad alto rischio avvicinati da imbarcazioni non identificate

La fregata Alpino non ha seguito la flottiglia oltre il limite delle acque di Gaza. Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

gaza flotilla siamo zonaFlotilla nella zona a rischio, 'meno di 130 miglia da Gaza' - Scuderi: 'Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione'. Secondo ansa.it

gaza flotilla siamo zonaFlotilla nella zona di rischio: “Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza” - Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero ... Si legge su ilsecoloxix.it

