Gaza Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l' attività di droni
Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "La flottiglia si fermi o metterà a rischio la pace". Global Movement to Gaza: "Nella notte sarà a rischio il diritto internazionale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
A bordo della Global Sumud Flotilla, che si avvicina sempre di più alle coste di Gaza, ci si prepara per un attacco israeliano: le IDF cercheranno di bloccare la missione umanitaria abbordando le imbarcazioni e arrestando gli equipaggi. L'entrata nella zona di r
La nave "Alpino" della Marina alla #Flotilla: a 150 miglia da #Gaza ci fermiamo
Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio". A Roma è allerta per le proteste in caso di attacco - La nave umanitaria a 175 miglia da Gaza chiama a raccolta in caso di attacco israeliano.
Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Idf: "Legami con Hamas"