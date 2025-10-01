Gaza Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio | L' europarlamentare Scuderi da una delle barche | L' esercito israeliano sta arrivando

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina israeliana è pronta a intervenire. La fregata Alpino non seguirà la flottiglia oltre il limite delle acque di Gaza. Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza flotilla entriamo nella zona ad alto rischio l europarlamentare scuderi da una delle barche l esercito israeliano sta arrivando

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | L'europarlamentare Scuderi da una delle barche: "L'esercito israeliano sta arrivando"

In questa notizia si parla di: gaza - flotilla

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

gaza flotilla entriamo zonaFlotilla: “Entriamo nella zona ad alto rischio”. A Roma è allerta per le proteste in caso di attacco - La nave umanitaria a 175 miglia da Gaza chiama a raccolta in caso di attacco israeliano. Da ilfattoquotidiano.it

gaza flotilla entriamo zonaFlotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Idf: "Legami con Hamas" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Flotilla Entriamo Zona