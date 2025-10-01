Gaza Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio | Intercettati da nave israeliana danneggiati i nostri sistemi di comunicazione

La fregata Alpino non ha seguito la flottiglia oltre il limite delle acque di Gaza. Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

