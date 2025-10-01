Gaza Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio | Intercettati da nave israeliana danneggiati i nostri sistemi di comunicazione
La fregata Alpino non ha seguito la flottiglia oltre il limite delle acque di Gaza. Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
A bordo della Global Sumud Flotilla, che si avvicina sempre di più alle coste di Gaza, ci si prepara per un attacco israeliano: le IDF cercheranno di bloccare la missione umanitaria abbordando le imbarcazioni e arrestando gli equipaggi. L'entrata nella zona di r
#dimartedi Flotilla verso Gaza, il commento di Massimo Giannini: "Devono fermarsi, come ha detto Mattarella, hanno già raggiunto un importante obiettivo".
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | L'europarlamentare Scuderi da una delle barche: "L'esercito israeliano sta arrivando" - La Marina israeliana si prepara per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito
